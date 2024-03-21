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21 марта 2024, новость

Виктор Добронравов назвал режиссера, у которого был готов сыграть любую роль

Актер отметил талант недавно ушедшего из жизни режиссера Римаса Туминаса
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов

Актер Виктор Добронравов в беседе с ТАСС признался, что сыграл бы любую роль в работе режиссера Римаса Туминаса.

«Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: "Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета". А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета. У нас был режиссер Римас Туминас, который недавно ушел, я готов был у него играть что угодно, потому что это всегда было интересно», — подчеркнул Добронравов.

Советского и литовского режиссера, бывшего худрука Театра им. Евгения Вахтангова Римаса Туминаса не стало 6 марта. Ему было 72 года. С 2014 года режиссер болел раком легких. Причиной трагедии медики назвали оторвавшийся тромб.

Ранее Виктор Добронравов назвал свои любимые фильмы с участием отца, выделив роли Федора Добронравова в «Ликвидации» и «Сватах». Актер уверен, что возраст для новых интересных ролей не помеха, и «все папины роли еще впереди».

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