Виктор Добронравов назвал режиссера, у которого был готов сыграть любую роль

Актер Виктор Добронравов в беседе с ТАСС признался, что сыграл бы любую роль в работе режиссера Римаса Туминаса.
«Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: "Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета". А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета. У нас был режиссер Римас Туминас, который недавно ушел, я готов был у него играть что угодно, потому что это всегда было интересно», — подчеркнул Добронравов.
Советского и литовского режиссера, бывшего худрука Театра им. Евгения Вахтангова Римаса Туминаса не стало 6 марта. Ему было 72 года. С 2014 года режиссер болел раком легких. Причиной трагедии медики назвали оторвавшийся тромб.
Ранее Виктор Добронравов назвал свои любимые фильмы с участием отца, выделив роли Федора Добронравова в «Ликвидации» и «Сватах». Актер уверен, что возраст для новых интересных ролей не помеха, и «все папины роли еще впереди».