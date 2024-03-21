Виктор Добронравов назвал режиссера, у которого был готов сыграть любую роль

«Вот придет какой-нибудь не очень талантливый режиссер, скажет: "Я хочу, чтобы вы у меня сыграли дядю Ваню или Гамлета". А ты не хочешь играть у этого человека Гамлета. У нас был режиссер Римас Туминас, который недавно ушел, я готов был у него играть что угодно, потому что это всегда было интересно», — подчеркнул Добронравов.