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21 марта 2024, новость

Умер актер из «Бегущего по лезвию»

Умер 88-летний актер Майкл Эммет Уолш
Майкл Эммет Уолш
Майкл Эммет Уолш | Источник: Legion-Media.ru

Американский актер из фильма «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш умер в больнице в Сент-Олбансе, штат Вермонт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на агента звезды.

88-летний актер скончался от остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-го дня рождения.

На счету Майкла Эммета Уолша более 200 ролей в кино и на телевидении. Он был одним из самых востребованных актеров второго плана в Голливуде. Его наиболее яркой ролью стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме режиссера Ридли Скотта.

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