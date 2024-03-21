Умер актер из «Бегущего по лезвию»

Американский актер из фильма «Бегущий по лезвию» Майкл Эммет Уолш умер в больнице в Сент-Олбансе, штат Вермонт. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на агента звезды.
88-летний актер скончался от остановки сердца. Он не дожил несколько дней до своего 89-го дня рождения.
На счету Майкла Эммета Уолша более 200 ролей в кино и на телевидении. Он был одним из самых востребованных актеров второго плана в Голливуде. Его наиболее яркой ролью стал капитан полиции Брайант в фантастическом фильме режиссера Ридли Скотта.