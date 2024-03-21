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21 марта 2024, новость

Фанатам Орейро не разрешили сфотографироваться со звездой в Карелии

Актриса отправилась в тайный тур по Карелии
Наталия Орейро на ММКФ 2016
Наталия Орейро на ММКФ 2016 | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро отправилась в тайный тур по Карелии на поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О поездке Орейро сообщили журналистам пассажиры ретропоезда «Рускеальский экспресс», в котором актрису узнали, несмотря на черные очки и шляпу.

По словам очевидцев, фанатам не разрешили сфотографироваться со звездой.

Наталия Орейро прибыла в Москву 18 марта. Приезд артистки в столицу скрывали: на попавших в сеть кадрах звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке.

Известно, что у актрисы будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

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