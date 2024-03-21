Фанатам Орейро не разрешили сфотографироваться со звездой в Карелии

Наталия Орейро на ММКФ 2016 | Источник: Legion-Media.ru

Звезда сериала «Дикий ангел», уругвайская актриса Наталия Орейро отправилась в тайный тур по Карелии на поезде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

О поездке Орейро сообщили журналистам пассажиры ретропоезда «Рускеальский экспресс», в котором актрису узнали, несмотря на черные очки и шляпу.

По словам очевидцев, фанатам не разрешили сфотографироваться со звездой.

Наталия Орейро прибыла в Москву 18 марта. Приезд артистки в столицу скрывали: на попавших в сеть кадрах звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке.