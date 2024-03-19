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19 марта 2024, новость

Аргентинскую звезду Наталию Орейро заметили в Москве

Певица приехала в столицу после съемок в Петербурге
Наталия Орейро
Наталия Орейро

Аргентинская певица и актриса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро тайно приехала в Москву после съемок в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, приезд артистки в столицу скрывали: на опубликованных изданием кадрах звезду сложно узнать, так как на видео женщина обмотана шарфом, в черных очках и кепке. На вокзале артистка быстро села в машину в окружении охранников и уехала.

В начале марта стало известно, что Орейро в ближайшее время приедет в Россию для съемок. Как сообщал Mash, у актрисы будет камео в новогоднем фантастическом фильме «Письмо Деду Морозу», где также снимутся Иван Охлобыстин и Кристина Асмус.

Орейро, рассказал источник, получила роль в эпизоде с исполнением желания главного героя в Новый год. До этого она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фото со своей версией сценария фильма.

Ранее Наталия Орейро показала провокационные фото. Для фотосессии актриса выбрала весьма откровенный образ: она позировала в ярко-красном костюме на голое тело.

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