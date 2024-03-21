Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
21 марта 2024, новость

Вышел первый трейлер нового «Чужого»

Герои вновь столкнутся со смертоносными монстрами в седьмом фильме культовой франшизы Ридли Скотта
Во время загрузки произошла ошибка.

Действие фильма «Чужой: Ромул» развернется в промежуток между событиями первого «Чужого» Ридли Скотта и второй части франшизы «Чужие» Джеймса Кэмерона.

По сюжету, несколько молодых колонизаторов оказываются на заброшенной космической станции, где им предстоит столкнуться с ксеноморфами — самыми опасными инопланетными существами по Вселенной.

Режиссером фантастического хоррора стал Федерико Альварес («Не дыши»). Создатель оригинального «Чужого» Ридли Скотт выступил продюсером проекта. Главные роли исполнили звезда фильма «Присцилла: Элвис и я» Кэйли Спэни, Изабела МерседМадам Паутина»), Дэвид Джонссон и Арчи Рено.

Мировая премьера ленты «Чужой: Ромул» запланирована на 16 августа 2024 года.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Ридли Скотт
Ридли Скотт
Ridley Scott
Изабела Мерсед
Isabela Merced
Кэйли Спэни
Кэйли Спэни
Cailee Spaeny
Чужой: Ромул
Чужой: Ромул
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Чужой: Ромул»
Чужой: Ромул
Тизер-трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Каскадеры»
Каскадеры
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «След киллера»
След киллера
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Аколит»
Аколит
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Блиндаж»
Блиндаж
Трейлер №2
Кадр из фильма «Фуриоса»
Фуриоса: Хроники Безумного Макса
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из фильма «Пацан против всех»
Пацан против всех
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Сенсация»
Сенсация
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь