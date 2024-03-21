Вышел первый трейлер нового «Чужого»

Действие фильма «Чужой: Ромул» развернется в промежуток между событиями первого «Чужого» Ридли Скотта и второй части франшизы «Чужие» Джеймса Кэмерона.
По сюжету, несколько молодых колонизаторов оказываются на заброшенной космической станции, где им предстоит столкнуться с ксеноморфами — самыми опасными инопланетными существами по Вселенной.
Режиссером фантастического хоррора стал Федерико Альварес («Не дыши»). Создатель оригинального «Чужого» Ридли Скотт выступил продюсером проекта. Главные роли исполнили звезда фильма «Присцилла: Элвис и я» Кэйли Спэни, Изабела Мерсед («Мадам Паутина»), Дэвид Джонссон и Арчи Рено.
Мировая премьера ленты «Чужой: Ромул» запланирована на 16 августа 2024 года.