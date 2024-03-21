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21 марта 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Пересильд, Гагарина с дочкой, Киркоров: звезды на премьере «Летучего корабля»

Российские знаменитости поддержали выход новой экранизации советского мультфильма

В столичном кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялся премьерный показ картины «Летучий корабль» режиссера Ильи Учителя. Фильм вместе с постановщиком представили исполнители главных ролей, среди которых были Александр Метелкин вместе с семьей, Леонид Ярмольник, Анна и Жанна Базаевы.

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Также премьеру посетила Полина Гагарина, которая исполнила в фильме одну из главных ролей. Певица пришла на мероприятие со своей шестилетней дочерью Мией, для которой это был первый выход в свет.

Гостями вечера стали Тимур Родригез и Екатерина Кабак, которым в последнее время приписывают роман, Александр и Екатерина Стриженовы вместе с дочерью Александрой, Сергей Жуков с детьми, Юлия Пересильд с дочками Анной и Марией, Алексей Учитель, Филипп Киркоров с сыном Мартином и новой спутницей Марго Овсянниковой и многие другие.

Фильм «Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В центре сюжета — царская дочь Забава (Ксения Трейстер), которую отец (Леонид Ярмольник) собирается выдать замуж за Поля (Андрей Бурковский), единственного наследника богача Полкана (Федор Добронравов).

Однако царевна влюбилась в матроса Ивана (Александр Метелкин) и хочет выйти замуж за него. Вот только планы влюбленной пары собирается нарушить Поль, ведь на кону царская корона и престол.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Иван и Забава с помощью волшебных существ — Соловья-Разбойника (Анна Уколова), Водяного (Сергей Гармаш) и леди Джейн (Полина Гагарина) — способны спасти царя и побороться за свою любовь.

В широкий прокат фильм «Летучий корабль» выходит 21 марта.

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