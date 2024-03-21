Пересильд, Гагарина с дочкой, Киркоров: звезды на премьере «Летучего корабля»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240074&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также премьеру посетила Полина Гагарина, которая исполнила в фильме одну из главных ролей. Певица пришла на мероприятие со своей шестилетней дочерью Мией, для которой это был первый выход в свет.

Фильм «Летучий корабль» — экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. В центре сюжета — царская дочь Забава (Ксения Трейстер), которую отец (Леонид Ярмольник) собирается выдать замуж за Поля (Андрей Бурковский), единственного наследника богача Полкана (Федор Добронравов).

Однако царевна влюбилась в матроса Ивана (Александр Метелкин) и хочет выйти замуж за него. Вот только планы влюбленной пары собирается нарушить Поль, ведь на кону царская корона и престол.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356245&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Иван и Забава с помощью волшебных существ — Соловья-Разбойника (Анна Уколова), Водяного (Сергей Гармаш) и леди Джейн (Полина Гагарина) — способны спасти царя и побороться за свою любовь.