Звезда «Острых козырьков» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Variety.

Подробности роли Уоллис в фильме «Милосердие» на данный момент не раскрываются.