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20 марта 2024, новость

Звезда «Острых козырьков» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Аннабель Уоллис получила роль в картине «Милосердие»
Аннабелль Уоллис
Аннабелль Уоллис | Источник: Rex / Fotodom.ru

Актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Variety.

Подробности роли Уоллис в фильме «Милосердие» на данный момент не раскрываются.

Ранее сообщалось, что главную роль в новой картине Бекмамбетова исполнит звезда серии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность. Сценаристом проекта выступил Марко Ван Белль.

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