Звезда «Острых козырьков» снимется в новом фильме Бекмамбетова

Актриса и звезда сериала «Острые козырьки» Аннабелль Уоллис снимется в новом научно-фантастическом триллере российского кинорежиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова. Об этом пишет Variety.
Подробности роли Уоллис в фильме «Милосердие» на данный момент не раскрываются.
Ранее сообщалось, что главную роль в новой картине Бекмамбетова исполнит звезда серии фильмов «Стражи галактики» Крис Пратт.
Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем. Детектива в исполнении Пратта обвиняют в тяжком преступлении, и он вынужден доказывать свою невиновность. Сценаристом проекта выступил Марко Ван Белль.