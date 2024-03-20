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20 марта 2024, новость

Тимур Родригез подогрел слухи о романе с известной актрисой

Артисты вместе посетили премьеру фильма, обнимались и выглядели счастливыми

Тимур Родригез подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Кабак: артисты вместе посетили премьеру фильма «Летучий корабль», в обнимку вышли на красную дорожку и выглядели счастливыми. 

Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый их совместный выход в свет — ранее Родригез и Кабак были замечены на светских премьерах. Также актриса снялась в одном из клипов музыканта.

На «Шоу Воли», куда артисты тоже пришли вместе, ведущий Павел Воля спросил, есть ли между ними роман. «Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — засмущавшись, ответила Кабак. 

Напомним, Тимур Родригез состоял в браке с Анной Керимовой. Их союз продлился 16 лет, но в сентябре 2023 года пара приняла решение о расставании. У бывших супругов есть сыновья Мигель и Даниэль. 

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