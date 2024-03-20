Тимур Родригез подогрел слухи о романе с известной актрисой

Тимур Родригез подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Кабак: артисты вместе посетили премьеру фильма «Летучий корабль», в обнимку вышли на красную дорожку и выглядели счастливыми.
Это не первый их совместный выход в свет — ранее Родригез и Кабак были замечены на светских премьерах. Также актриса снялась в одном из клипов музыканта.
На «Шоу Воли», куда артисты тоже пришли вместе, ведущий Павел Воля спросил, есть ли между ними роман. «Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — засмущавшись, ответила Кабак.
Напомним, Тимур Родригез состоял в браке с Анной Керимовой. Их союз продлился 16 лет, но в сентябре 2023 года пара приняла решение о расставании. У бывших супругов есть сыновья Мигель и Даниэль.