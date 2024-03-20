Тимур Родригез подогрел слухи о романе с известной актрисой

Тимур Родригез подогрел слухи о романе с актрисой Екатериной Кабак: артисты вместе посетили премьеру фильма «Летучий корабль», в обнимку вышли на красную дорожку и выглядели счастливыми.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456240072&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Это не первый их совместный выход в свет — ранее Родригез и Кабак были замечены на светских премьерах. Также актриса снялась в одном из клипов музыканта.

На «Шоу Воли», куда артисты тоже пришли вместе, ведущий Павел Воля спросил, есть ли между ними роман. «Вы знаете, я довольна нашими отношениями, какие они сейчас есть», — засмущавшись, ответила Кабак.