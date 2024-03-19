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19 марта 2024, новость

Звезда «Великолепного века» показала, как выглядела 16 лет назад

В 25 лет Мерьем Узерли была шатенкой с челкой

Мерьем Узерли показала, как выглядела в 2008 году. В личном блоге 40-летняя актриса опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в 25-летнем возрасте. Тогда звезда была шатенкой и носила челку.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сменить прическу Узерли пришлось несколько лет спустя ради съемок в турецком сериале «Великолепный век». В нем актриса сыграла одну из главных ролей — рыжеволосую красавицу Хюррем, законную жену султана Сулеймана. 

Именно «Великолепный век» принес Узерли всемирную известность. 

Напомним, Мерьем родилась и выросла в Германии, в семье немки и турка, но родной язык отца актриса знала очень плохо. Отчасти поэтому создатели исторического сериала утвердили ее на главную роль: героиня «Великолепного века» по сюжету сначала тоже не знала турецкий, но потом выучила его — как и сама Узерли.

Актриса покинула проект после третьего сезона — тогда у нее начались проблемы со здоровьем.

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