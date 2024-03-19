Звезда «Великолепного века» показала, как выглядела 16 лет назад

Мерьем Узерли показала, как выглядела в 2008 году. В личном блоге 40-летняя актриса опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в 25-летнем возрасте. Тогда звезда была шатенкой и носила челку.

<div id="vk_post_-122141110_29444"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29444", -122141110, 29444, 'd-RpUlzg64P_LxTUy6n4jyitngw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сменить прическу Узерли пришлось несколько лет спустя ради съемок в турецком сериале «Великолепный век». В нем актриса сыграла одну из главных ролей — рыжеволосую красавицу Хюррем, законную жену султана Сулеймана.

Именно «Великолепный век» принес Узерли всемирную известность.

Напомним, Мерьем родилась и выросла в Германии, в семье немки и турка, но родной язык отца актриса знала очень плохо. Отчасти поэтому создатели исторического сериала утвердили ее на главную роль: героиня «Великолепного века» по сюжету сначала тоже не знала турецкий, но потом выучила его — как и сама Узерли.