Звезда «Великолепного века» показала, как выглядела 16 лет назад

Мерьем Узерли показала, как выглядела в 2008 году. В личном блоге 40-летняя актриса опубликовала архивное фото, на котором она запечатлена в 25-летнем возрасте. Тогда звезда была шатенкой и носила челку.
Сменить прическу Узерли пришлось несколько лет спустя ради съемок в турецком сериале «Великолепный век». В нем актриса сыграла одну из главных ролей — рыжеволосую красавицу Хюррем, законную жену султана Сулеймана.
Именно «Великолепный век» принес Узерли всемирную известность.
Напомним, Мерьем родилась и выросла в Германии, в семье немки и турка, но родной язык отца актриса знала очень плохо. Отчасти поэтому создатели исторического сериала утвердили ее на главную роль: героиня «Великолепного века» по сюжету сначала тоже не знала турецкий, но потом выучила его — как и сама Узерли.
Актриса покинула проект после третьего сезона — тогда у нее начались проблемы со здоровьем.