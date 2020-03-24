Мерьем Узерли рассказала, почему ушла из «Великолепного века»

Темп съемок был слишком изнурительным для меня. Возможно, я была слишком требовательна к себе, я пыталась делать все идеально и выкладывалась на все 100%. Я всегда говорила «да». Я чувствовала давление со стороны и была очень жестока к себе. Я стала солдатом. «Теперь ты машина, и эта машина должна работать», — думала я.