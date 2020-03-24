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24 марта 2020, Кино Mail.ruновость

Мерьем Узерли рассказала, почему ушла из «Великолепного века»

Актриса раскрыла новые подробности того, что случилось семь лет назад
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

36-летняя турецко-немецкая актриса Мерьем Узерли, получившая популярность благодаря роли Хюррем Султан в сериале «Великолепный век», раскрыла в новом интервью детали своего ухода из проекта в 2013 году.

Ранее звезда, говоря о решении покинуть прославившее ее шоу, ссылалась только на беременность и нервный срыв из-за разрыва с возлюбленным. Теперь Узерли назвала еще одну причину произошедшего. В интервью журналу Şamdan актриса призналась, что на съемках чувствовала себя роботом:

Новость
Мерьем Узерли призналась в чувствах к коллеге по сериалу
Темп съемок был слишком изнурительным для меня. Возможно, я была слишком требовательна к себе, я пыталась делать все идеально и выкладывалась на все 100%. Я всегда говорила «да». Я чувствовала давление со стороны и была очень жестока к себе. Я стала солдатом. «Теперь ты машина, и эта машина должна работать», — думала я.
Мерьем Узерли

Узерли добавила, что работала в «Великолепном веке» в очень интенсивном темпе с первого дня съемок и сыграла психологически сложного персонажа, которому отдавала всю энергию и чувства, пока не истощилась эмоционально.

Турецкий телесериал «Великолепный век» выходил на экраны с 2011 по 2014 год и получил четыре сезона. После ухода Мерьем Узерли ее героиню играла другая актриса. Шоу рассказало о любви султана Сулеймана I и его супруги Роксоланы, известной также под именем Хюррем Султан.

6.9
Великолепный век
2011/Турция16+драмамелодрамаисторическийбиография
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