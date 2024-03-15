Юлия Пересильд рассказала, как фильм «Вызов» встретили в Китае

Актриса Юлия Пересильд в своей соцсети заявила, что премьера фильма «Вызов» в Китае прошла с «диким интересом» для публики.
«Премьера фильма “Вызов” в Пекине. Интерес дикий! Зритель в восторге. 12 интервью за день у всех главных телеканалов, вчера [было] почти столько же. Пришли ученые, люди, непосредственно имеющие отношение к космосу. Вопросы интереснейшие задают. Спасибо, Пекин», — написала Пересильд.
Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.
Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.
По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.
Ранее режиссер «Вызова» высказался о съемках нового фильма о космосе.