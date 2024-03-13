Виктор Добронравов рассказал, почему согласился сыграть Онегина

Кадр из фильма «Онегин»

Звезда фильмов «Пальма» и «Обитель» Виктор Добронравов, играющий Евгения Онегина в Театре им. Вахтангова уже десять лет, рассказал в интервью Кино Mail.ru, почему согласился воплотить этот образ и на экране.

Добронравов признался, что ему очень понравился сценарий «Онегина», а также его впечатлил подход режиссера Сарика Андреасяна к пробам, которые проводились очень серьезно — с декорациями и костюмами. «Иногда так кино не снимается, как снимались эти актерские пробы. Так что сомнений у меня никаких не было, что я могу эту роль играть, и изначально был уверен в своих силах», — отметил артист.

По словам актера, ему было интересно попробовать в знакомом материале что-то новое: «Театральный Онегин — это режиссерский театр. Здесь не нужно было заниматься бытом или исторической правдой… А в фильме, поскольку он еще и в прозе, мы говорим бытовым текстом. В кино моя работа была в том, чтобы погрузиться в эпоху: как ходили, как говорили, как смотрели, как себя ощущали».

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Фильм «Онегин» вышел на большие экраны 7 марта, возглавив кинопрокат в России и СНГ.