Уж не пародия ли он? Каким получился «Онегин» Сарика Андреасяна

О чем фильм «Онегин»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355646&hash=0be6de32a6504da0&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Онегин (Виктор Добронравов), молодой интеллектуал и аристократ, давно пресытился столичной светской жизнью, и даже легкие победы над женщинами уже не радуют его. Все понятно и скучно ему, ничто не вызывает в нем живого участия и душевного отклика. Он принимает свой цинизм за житейскую мудрость и не знает, чем бы занять досуг. Только финансовый вопрос несколько занимает Евгения — и хотя нужды он не ведает, но от отца остались лишь долги.

Как нельзя кстати приходит известие от дяди, богатого провинциального помещика. Он при смерти, и других наследников, кроме Евгения, не имеет. Онегин отправляется к одру умирающего, но поспевает только на похороны. Став владельцем крупного состояния и затерянного среди лесов и полей дворца, он остается жить в деревне — это хоть что-то новое. Но местное общество для него простовато и тоже быстро наскучило.

Все меняется с появлением в округе молодого помещика Владимира Ленского (Денис Прытков). Он тоже интеллектуал, но романтик, в отличие от Евгения. Совместные беседы и споры сближают молодых людей, они становятся неразлучны. Ленский знакомит друга с сестрами Лариными. В младшую, Ольгу, Владимир счастливо влюблен и намерен жениться. Старшая, загадочная Татьяна (Елизавета Моряк), влюбляется в Онегина. Но он не верит в чувства и счастливый брак. И со скуки решает приударить за невестой друга.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Онегин»

Для одного из ключевых произведений русской и мировой литературы «Евгений Онегин» имеет не так уж много киновоплощений. Первая была осуществлена еще в 1911 году, вторая в 1958-м, но это фильм-опера с музыкой Чайковского. Кстати, Ольгу в нем сыграла юная Светлана Немоляева, отметившаяся в новом фильме очаровательным камео — ролью Филипьевны, няни Татьяны. Кроме того, есть англо-американская костюмная драма 1999 года Марты Файнс. Но если за рубежом Пушкина знают не так хорошо, как Достоевского, Толстого и Чехова (поскольку плохо воспринимают русский поэтический текст), то для русских Александр Сергеевич именно что «наше все». Так что отсутствие до сих пор полноценных экранизаций весьма удивительно.

Возможно, это объясняется тем, что перевести поэзию в кинодраматургию действительно сложно. На удивление, создателям новейшей экранизации это довольно неплохо удалось. Поэтический текст в «Онегине» читает рассказчик в исполнении Владимира Вдовиченкова, невидимо для героев присутствующий в кадре. Сами же герои говорят прозой, но звучит это органично и убедительно.

Более того, персонажи с их аристократической речью и манерами выглядят здесь вовсе не музейными экспонатами, а четкими, уверенными в себе хозяевами жизни. Их небрежной выправке, остроумной изысканной речи хочется подражать, так что фильм был бы весьма полезен для юношества. Да и классическая история из школьной программы рассказана увлекательно и драйвово. Героев не осовременивают, но их переживания кажутся совершенно актуальными. А главное — после просмотра хочется перечитать поэму.

Кадр из фильма «Онегин»

Картина снята ярко, дорого и красиво и предназначена для самого широкого круга зрителей. Современные онегины — интеллектуальные снобы, с детства знающие пушкинский текст наизусть, — будут, конечно, морщить нос и посмеются над многими огрехами ленты. Для остальных же это вполне имеющий право на существование русский вариант костюмной мелодрамы в духе «Гордости и предубеждения» с Кирой Найтли.

Почему можно не смотреть

Огрехов у ленты, однако, немалое количество, и многие из них непростительны. Если орфографические ошибки в титрах перевода французской речи просто неприличны, то называть барышню барыней, а княгиню княжной — уже вопиющая безграмотность. Ведь для понимания разницы достаточно элементарного школьного курса литературы.

Совершенно дикими оказались некоторые решения художника. Если дворец Онегина в глуши выглядит чуть ли не как юсуповский — это можно понять, такая вот кинематографическая гипербола. Но что у стен этого дворца делают сельские кузни и прачки, понять невозможно. Крестьяне не кучкуются и не работают вокруг дворцов и усадеб, у них для этого своя родная деревня есть. Не менее дико выглядит рынок с мужиками в лаптях на Большой Морской, чуть ли не в арке Главного штаба.

Кадр из фильма «Онегин»

Но хуже всего дело обстоит с трактовкой произведения. Авторы картины явно не понимают, в чем причина перемены отношения Татьяны к Евгению. В фильме есть важная сцена, где она читает его книги с пометками и разоблачает — звучит даже пушкинское «уж не пародия ли он». Но смысл этой сцены не раскрыт. Поясним.

При знакомстве героев Татьяна — наивная романтическая натура, увлекающаяся романом Сэмюэла Ричардсона про сэра Грандисона, идеального джентльмена. Онегин отзывается о книжке пренебрежительно, но уничтожает умно и аргументированно, чем производит впечатление на девушку. А спустя время Ларина обнаруживает, что столичный интеллектуал всего лишь цитировал мнение Вальтера Скотта.

За два года Татьяна переросла Онегина интеллектуально и духовно. Она увидела, что он, в сущности, пустой человек. Ему все скучно, потому что скучен он сам. И даже простые провинциальные помещики, увлеченные своими огородами и посевами, выглядят человечнее. И это — только самый поверхностный пласт, который можно считать в пушкинском тексте. Его гениальность в том, что он совершенно по-новому показал нравственное превосходство добродетели, и этот взгляд остается остроактуальным и поныне.