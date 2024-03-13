26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»

Сидни Суини появилась на вечеринке Vanity Fair, афтепати «Оскара 2024», в белоснежном атласном платье с глубоким декольте в греческом стиле.
В таком же наряде в 2004 году на церемонию пришла и Анджелина Джоли. Тогда актриса вручила золотую статуэтку режиссеру Питеру Джексону за фильм «Властелин колец: Возвращение короля». Интересно, что это легендарное платье вошло список «100 лучших платьев за всю историю “Оскара”» по версии журнала Vogue.
Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Картина получила семь наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль».