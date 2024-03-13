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13 марта 2024, новость

26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»

Синди Суини выбрала платье в греческом стиле

Сидни Суини появилась на вечеринке Vanity Fair, афтепати «Оскара 2024», в белоснежном атласном платье с глубоким декольте в греческом стиле.

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фотографий

В таком же наряде в 2004 году на церемонию пришла и Анджелина Джоли. Тогда актриса вручила золотую статуэтку режиссеру Питеру Джексону за фильм «Властелин колец: Возвращение короля». Интересно, что это легендарное платье вошло список «100 лучших платьев за всю историю “Оскара”» по версии журнала Vogue.

Напомним, в Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония премии «Оскар». Триумфатором стал фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана. Картина получила семь наград, в том числе в номинациях «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая мужская роль».

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