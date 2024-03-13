26-летняя звезда «Эйфории» повторила образ Джоли на «Оскаре»

Сидни Суини появилась на вечеринке Vanity Fair, афтепати « Оскара 2024 », в белоснежном атласном платье с глубоким декольте в греческом стиле.

В таком же наряде в 2004 году на церемонию пришла и Анджелина Джоли. Тогда актриса вручила золотую статуэтку режиссеру Питеру Джексону за фильм «Властелин колец: Возвращение короля». Интересно, что это легендарное платье вошло список «100 лучших платьев за всю историю “Оскара”» по версии журнала Vogue.