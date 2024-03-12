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12 марта 2024, новость

Назаров раскрыл гонорар за съемки в «Андрее Рублевe» Тарковского

Юрий Назаров заявил, что снялся бы у Тарковского и бесплатно
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»
Юрий Назаров в фильме «Андрей Рублев»

86-летний народный артист РФ Юрий Назаров сыграл более чем в 300 кинофильмах, среди которых «Андрей Рублев», «Маленькая Вера», «Трактир на Пятницкой», «Земля Санникова» и других. В беседе с порталом aif.ru Назаров вспомнил, какие гонорары у него были на съемках у Андрея Тарковского — в 1966 году на экраны вышел легендарный фильм «Андрей Рублев». Действие в фильме развивается на фоне междоусобного соперничества за власть сыновей Дмитрия Донского — великого князя Василия Дмитриевича и «малого князя» Юрия Дмитриевича. Тарковский утвердил актера Юрия Назарова сразу на две роли — великого князя и «малого князя».

«Мне хорошо заплатили, не обидели. Мы вдвоем с Толей Солоницыным, который играл Андрея Рублева и еще никому известен не был, не имели никакого звания на тот момент. Но Тарковский нам высшие ставки выбил. 40 рублей за съемочный день — это было самое высокое вознаграждение при советской власти», — рассказал в беседе с сайтом aif.ru Юрий Назаров.

По словам Назарова, у него была не главная роль, а «сбоку припека», поэтому снимался он не весь съемочный период, а лишь в финале работы над фильмом.

«20 смен было, не меньше. Точно помню, что были две экспедиции — одна во Владимир, другая в Суздаль. Плюс мы снимали что-то и в Пскове тоже, поездили и там, и сям. Одним словом, я 800 рублей где-то получил за съемки у Тарковского», — рассказал артист.

Актер добавил, что деньги никогда не были для него принципиальным моментом в кино.

«Я бы у Тарковского и бесплатно снялся. Этого режиссера по масштабам личности я сравниваю с другим гением — Толстым, — сказал aif.ru Юрий Назаров. — Лев Толстой в русской литературе — это Тарковский в русском кинематографе. Хотя он снял свободно и от души, по-моему, единственную картину — “Андрея Рублева”, где мне посчастливилось играть. А в остальных лентах чиновники его съедали, замучили цензурой. То это, мол, не так, то другое не устраивает. Мучили его, пытали его. Просветителей пытают всегда, вспомните, как Джордано Бруно на костер возвели. Что он плохого сделал? Говорил, что крутится Земля. А его — на костер. Так и с Тарковским. Все равно низкий поклон Андрею Арсеньевичу за то, что он боролся за свою правду в кино. И все это показал в “Андрее Рублеве”, несмотря на все мучения и страдания. Все равно торжествуют любовь, верность. Андрей Арсеньевич светлый был человек, невзирая на все кажущиеся со стороны отрицательные его стороны».

Напомним, весной 1964 года фильм «Андрей Рублев» был запущен в режиссерскую разработку. На главную роль предварительно был утвержден Станислав Любшин, однако потом Тарковский изменил выбор.

Назаров добавил, что у Тарковского была удивительная интуиция на актеров. Так, на роль иконописца Андрея Рублева XV века он взял вообще никому неизвестного свердловского артиста Анатолия Солоницына. Тот прочел сценарий «Андрея Рублева» в журнале «Искусство кино», взял отпуск в своем театре в Свердловске и приехал в Москву. Тарковский сразу принял решение взять его, несмотря на запреты худсоветов, которые были против того, что Тарковский утвердил малоизвестного актера на главную роль в столь масштабной работе киностудии «Мосфильм».

Впоследствии «Андрей Рублев» был признан одной из главных работ режиссера, и сейчас лента входит во многие списки и рейтинги лучших фильмов в истории мирового кино.

Отметим, в 2024 году 90 лет со дня рождения актера Анатолия Солоницына. После «Андрея Рублева» Солоницын не раз играл у Тарковского: в 1972 году вышел «Солярис», где Солоницын сыграл роль доктора Сарториуса. В следующей картине Тарковского — «Зеркало» — он получил специально придуманную для него роль прохожего. Также знаковой для актера стала роль Писателя в фильме «Сталкер» 1979 года по мотивам повести Аркадия и Бориса Стругацких «Пикник на обочине».

Ранее Юрий Назаров рассказал, сколько получил за съемки в «Маленькой Вере». До этого он раскрыл размер своей пенсии.

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