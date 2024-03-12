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12 марта 2024, новость

Фильм «Вызов» может собрать $7 млн в Китае

В Пекине состоялась премьера российского фильма, снятого в космосе
Постер к фильму «Вызов»
Постер к фильму «Вызов»

В Пекине состоялась премьера российского фильма «Вызов», который частично снимали в космосе. Об этом сообщает ТАСС.

Широкий прокат картины стартует в Китае 15 марта. Генеральный директор китайской компании «Армита» Ду Лян уточнил в беседе с агентством, что «Вызов» режиссера Клима Шипенко планируют показать «по всему Китаю». Он заявил, что показы будут длиться два месяца. Дистрибьютор надеется, что лента сможет собрать $7 млн кассовых сборов.

Российская премьера «Вызова» состоялась 12 апреля 2023 года. Картина снята на борту Международной космической станции (МКС). Юлия Пересильд побывала в космосе вместе с режиссером Климом Шипенко. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

Пересильд рассказывала, что многие актрисы выбыли из проб именно на этапе подготовки к полету. Дублером артистки стала Алена Мордовина, которая также проходила подготовку на протяжении трех месяцев.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее режиссер «Вызова» Шипенко не исключил съемки своего третьего фильма о космосе.

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