16-летняя дочь Абдулова рассказала о назойливых поклонниках

Евгения Абдулова

Евгения Абдулова, дочь советского актера Александра Абдулова, появилась в шоу «Ты не поверишь!», где в беседе с корреспондентами рассказала об обратной стороне популярности.

16-летняя актриса призналась, что ее преследует молодой человек, которому на вид 19 лет. Парень знает, где живет наследница Абдулова, и на ее адрес присылает цветы и другие подарки. «Признается мне в любви и даже пытался увезти меня куда-то на машине», — добавила Абдулова. Еще один странный поклонник однажды хотел скинуть ее в реку.

Напомним, Евгения Абдулова родилась в браке Александра Абдулова и Юлии Мешиной в 2007 году. Ей не было и года, когда отец ушел из жизни после продолжительной болезни.