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30 ноября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли

Наследница знаменитого советского артиста посетила премьеру картины «Баба Мороз и тайна Нового года»
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Евгения Абдулова, единственная дочь советского актера Александра Абдулова, появилась на премьере картины «Баба Мороз и тайна Нового Года», которая прошла в столичном кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». 16-летняя актриса сыграла в фильме одну из главных ролей.

В беседе с журналистами она призналась, что с начальной школы ходит в театральную студию и мечтает стать режиссером. Абдулова считает, что со знаменитым папой она похожа в том, что она, как и он, полностью отдается работе, не боясь трудностей.

Напомним, Евгения Абдулова родилась в 2007 году в браке советского актера Александра Абдулова и его второй жены Юлии Мешиной. Ей было девять месяцев, когда отец ушел из жизни после продолжительной болезни. На премьере фильма она призналась, что ей очень не хватает папы.

«Скучаю постоянно, день через день», — призналась актриса.

Вместе с Евгенией Абдуловой киноленту представили актеры: Татьяна Орлова, Виктор Бычков и Иван Стебунов. Гостями премьеры и первыми зрителями фильма стали Павел Баршак, Елена Борщева, Дмитрий Борисов, Валдис Пельш, Елена Валюшкина, Елена ПановаАлександр Олешко, Аркадий Укупник и многие другие.

По сюжету, у Деда Мороза есть не только внучка Снегурочка, но и жена Баба Мороз. Она на протяжении многих лет помогает мужу исполнять желания взрослых людей и творить чудеса. Но последние полторы сотни лет она сидит без работы, потому что взрослые перестали верить в то, что их мечты исполнятся. Все меняется, когда Дед Мороз помогает маленькой девочке Полине и ее старшей сестре Вике узнать секрет Бабы Мороз и поверить в нее.

Фильм «Баба Мороз и тайна Нового Года» уже вышел в широкий прокат.

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