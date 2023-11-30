16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли

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В беседе с журналистами она призналась, что с начальной школы ходит в театральную студию и мечтает стать режиссером. Абдулова считает, что со знаменитым папой она похожа в том, что она, как и он, полностью отдается работе, не боясь трудностей.

Напомним, Евгения Абдулова родилась в 2007 году в браке советского актера Александра Абдулова и его второй жены Юлии Мешиной. Ей было девять месяцев, когда отец ушел из жизни после продолжительной болезни. На премьере фильма она призналась, что ей очень не хватает папы.

«Скучаю постоянно, день через день», — призналась актриса.

По сюжету, у Деда Мороза есть не только внучка Снегурочка, но и жена Баба Мороз. Она на протяжении многих лет помогает мужу исполнять желания взрослых людей и творить чудеса. Но последние полторы сотни лет она сидит без работы, потому что взрослые перестали верить в то, что их мечты исполнятся. Все меняется, когда Дед Мороз помогает маленькой девочке Полине и ее старшей сестре Вике узнать секрет Бабы Мороз и поверить в нее.

Фильм «Баба Мороз и тайна Нового Года» уже вышел в широкий прокат.