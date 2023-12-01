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1 декабря 2023, новость

Вдова Абдулова была против актерской профессии дочери

Юлия Абдулова считала актерство сложным и опасным занятием
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Евгения Абдулова, дочь известного советского актера Александра Абдулова, на днях представила фильм «Баба Мороз и тайна Нового года», в котором сыграла одну из главных ролей.

16-летняя актриса призналась, что мама была против ее увлечения кино, так как актерская профессия, по мнению Юлии Абдуловой, сложная и опасная. «Мама больше за то, чтобы я вообще шла в другую сферу. В любую, только не в эту. Это все-таки такая вещь непостоянная: здесь либо все, либо ничего. Это очень сложно. Это даже опасная профессия в том смысле, что можно сгореть на ней. Однако конфликтов с мамой не возникает. Она понимает, что это мое», — призналась Абдулова.

Она добавила, что изначально не собиралась становиться профессиональной актрисой — просто ходила в киношколу, где изучала актерское мастерство. Когда ее матери стали предлагать снять дочь в кино, девочка соглашалась, потому что это интересный опыт. Так, она появилась в картинах «Любовь и Сакс» и «Два берега».

Впрочем, после окончания школы Абдулова планирует поступать во ВГИК на режиссерский факультет. Она попросила не сравнивать ее со знаменитым отцом, потому что у них разный творческий путь. «Я буду двигаться в абсолютно другом направлении. Папа был больше актером, у него режиссерских работ не так уж и много. А я буду снимать абсолютно по-другому, на другие темы, в этом мы никак не пересечемся», — объяснила наследница звезды фильма «С любимыми не расставайтесь».

Напомним, Евгения Абдулова родилась в браке советского актера Александра Абдулова и его второй жены Юлии Мешиной в 2007 году. Александр Гавриилович ушел из жизни, когда его единственной наследнице было всего девять месяцев. В этом году актеру исполнилось бы 70 лет.

16-летняя дочь Абдулова представила фильм с собой в главной роли
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