Завораживающее зрелище: почему «Дюна: Часть вторая» лучше первой

О чем фильм «Дюна: Часть вторая»

После смерти герцога Лето Атрейдеса его семья, Пол и Джессика, прячутся от дома Харконненов в пустынях Дюны. Они присоединяются к племени фременов, коренных жителей планеты. Часть местных видит в Поле мессию, другие же склонны считать его шпионом.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456355774&hash=550021535870b0ea&autoplay=1&partner_ext=30" width="640" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="1" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Пока молодой человек проходит различные тесты, его мать Джессика берет ситуацию в свои руки и, выпив смертельный для большинства людей яд, превращается в пророчицу. Сам же Пол тем временем не только постигает тонкости жизни в пустыне, но и начинает роман с Чани, девушкой из фременов.

Зачем смотреть

Поклонникам вышедшей два с половиной года назад «Дюны» продолжение наверняка понравится. Новая лента — завораживающий sci-fi с харизматичным Тимоти Шаламе в роли Пола, эффектным саундтреком Ханса Циммера и характерным визуалом. Дени Вильнев как никто другой умеет сочетать внимание к деталям с лаконизмом, и в итоге создаваемые им ландшафты и интерьеры выглядят действительно инопланетными.

Кадр из фильма «Дюна: Часть вторая»

Во второй части невероятные пустынные закаты и восходы контрастируют с бесцветным Гейди Праймом, домашним миром Харконненов (в честь праздника там устраивают салют, залпы которого похожи на чернильные кляксы), Пол покоряет гигантского песчаного червя (есть еще почти настолько же впечатляющие сцены, в которых фремены используют Шаи-Хулудов в качестве транспортного средства), фехтовальные поединки чередуются с масштабными побоищами.

«Дюна: Часть вторая», впрочем, превосходит первую не только в плане зрелищности — это еще и более цельное в эмоциональном смысле кино. Эмоциональный стержень в данном случае — и внутренние переживания Пола, поначалу не вполне готового принять на себя статус мессии, и его взаимоотношения с Чани (Зендая весьма убедительна в образе фременской воительницы).

Почему можно не смотреть