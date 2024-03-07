Никиту Кологривого назвали «абсолютным народным героем»

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Режиссер Сарик Андреасян не согласился со словами артиста Никиты Кологривого о том, что в кино побеждают связи, а не талант и образование. Его слова передает NEWS.ru.

«Я верю в талант, и Никита это подтверждает. Он, парень из Новосибирска, приехал в Москву, получил образование и пробивался несколько лет. Это же Шукшин, абсолютно народный герой, и понятно, почему зритель так к нему проникся — он резонирует с ребятами из соседнего двора», — отметил Андреасян.

Напомним, Никита Кологривый, получивший широкую известность благодаря работе в таких проектах, как «По щучьему велению» и «Слово пацана. Кровь на асфальте», в начале года раскритиковал актеров без образования и обесценил работу коллег по сериалу.