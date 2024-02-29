Анфиса Черных ответила на критику Никиты Кологривого

Перед премьерой фильма «Между нами лето» актриса Анфиса Черных («Географ глобус пропил», «Хитровка. Знак четырех»), которая училась вместе с Никитой Кологривым в ГИТИСе, но не закончила обучение, в большом интервью для портала aif.ru среди прочего прокомментировала и слова скандального актера.
«Мы же с Никитой в одно время учились, только на разных курсах, — вспомнила Анфиса. — Ели сосиски вместе в столовой. Знаю, что сейчас происходит шумиха вокруг его персоны, что он много всего наговорил. Но это его выбор. И если в мой адрес что-то от него прилетит, то совершенно не расстроюсь. Я его все равно люблю, потому что знаю — он действительно очень талантливый, очень добрый пацан. А то, что у него сформировалось какое-то мнение, и он его высказывает… Что я могу с этим поделать?».
Напомним, Никита Кологривый после успеха в фильме «По щучьему велению» и сериале «Слово пацана» стал регулярным гостем ток-шоу и интервью, в которых нелестно отзывался о коллегах-артистах, в том числе без профильного образования.
Ранее высказывания коллеги прокомментировал актер «Слова пацана» Ярослав Могильников. Он отметил, что на съемках актер был приветливым и дружелюбным, а также интересовался делами менее опытных товарищей.