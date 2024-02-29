Анфиса Черных ответила на критику Никиты Кологривого

«Мы же с Никитой в одно время учились, только на разных курсах, — вспомнила Анфиса. — Ели сосиски вместе в столовой. Знаю, что сейчас происходит шумиха вокруг его персоны, что он много всего наговорил. Но это его выбор. И если в мой адрес что-то от него прилетит, то совершенно не расстроюсь. Я его все равно люблю, потому что знаю — он действительно очень талантливый, очень добрый пацан. А то, что у него сформировалось какое-то мнение, и он его высказывает… Что я могу с этим поделать?».