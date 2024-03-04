Звезда «Реальных пацанов» порассуждал о поведении звезды «Слова пацана»

Никита Кологривый | Источник: PersonaStars

Богданов отметил, что если у человека «действительно наболело» и его об этом спрашивают, то он имеет право высказаться.

«Когда критика не пустая, не просто в формате: “Я бы сыграл лучше”, а конструктивная, то, наверное, и профессиональное сообщество услышит. Возможно, человек, которого закритиковали, может что-то ответить», — отметил актер.

При этом звезда «Реальных пацанов» подчеркнул, что полемика не должна превращаться в скандал, который может оставить негативный след на всей киноиндустрии.

«Если захотел человек сказать именно это, вот так он думает. Может быть, это как пример того, что не надо молчать. А потом, если мы увидим, что это все превратится в немножко неприятные какие-то истории, не знаю, как с “голой вечеринкой”, к примеру, то тогда надо трижды подумать», — заключил Богданов.

Ранее Никита Кологривый заявил, что против него начали вести проплаченную политику.