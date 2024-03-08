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8 марта 2024, новость

Милош Бикович рассказал о желании сыграть Александра Невского

Актер Бикович рассказал, что хочет исполнить роль князя Александра Невского
Милош Бикович
Милош Бикович

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович рассказал, что хотел бы исполнить роль полководца, князя Александра Невского. Об этом он заявил в ходе марафона «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария. Все зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано», — отметил актер, общаясь с журналистами.

Бикович добавил, что интересно исполнить роль персонажа, на которого артист не похож, чтобы зрители удивились, почему именно он исполняет эту роль.

Также актер рассказал о самых важных проектах в карьере. По его словам, выделить один крайне трудно, ведь каждый значим по-своему: одни принесли артисту популярность, в других ему было важно сыграть.

«Например, “Крылья империи”. Я когда участвовал в этом проекте или в “Солнечном ударе”, я чувствовал, что участвую в чем-то великом. А “Отель Элеон” или “Холоп” очень понравились зрителям», — объяснил он.

Бикович — сербский актер, который с февраля 2021 года имеет гражданство РФ. Он снялся в картинах «Холоп» и «Холоп 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Гранд», «Отель Элеон», «Магомаев» и других.

Ранее Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына.

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