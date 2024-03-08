Милош Бикович рассказал о желании сыграть Александра Невского

Милош Бикович

Сербский и российский актер, продюсер Милош Бикович рассказал, что хотел бы исполнить роль полководца, князя Александра Невского. Об этом он заявил в ходе марафона «Знания. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария. Все зависит от того, какой сценарий ко мне придет и что там написано», — отметил актер, общаясь с журналистами.

Бикович добавил, что интересно исполнить роль персонажа, на которого артист не похож, чтобы зрители удивились, почему именно он исполняет эту роль.

Также актер рассказал о самых важных проектах в карьере. По его словам, выделить один крайне трудно, ведь каждый значим по-своему: одни принесли артисту популярность, в других ему было важно сыграть.

«Например, “Крылья империи”. Я когда участвовал в этом проекте или в “Солнечном ударе”, я чувствовал, что участвую в чем-то великом. А “Отель Элеон” или “Холоп” очень понравились зрителям», — объяснил он.