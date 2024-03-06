Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына

Милош Бикович

Актер Милош Бикович рассказал, что страдает от недосыпа после рождения сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бикович отметил, что мужчинам проще в роли родителя, так как они не принимают активного участия в первый год жизни ребенка. Актер выразил уважение всем матерям мира.

«Они в первый год не носят такую часть этого груза. Роль становится значительнее позже. Я это не знал, пока на своем опыте не прочувствовал. Всем мамам мира низкий поклон!» — заявил артист.

Милош Бикович состоит в отношениях с моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды.