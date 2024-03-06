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6 марта 2024, новость

Милош Бикович пожаловался на проблемы после рождения сына

Актер признался, что страдает от недосыпа после рождения сына
Милош Бикович
Милош Бикович

Актер Милош Бикович рассказал, что страдает от недосыпа после рождения сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Бикович отметил, что мужчинам проще в роли родителя, так как они не принимают активного участия в первый год жизни ребенка. Актер выразил уважение всем матерям мира.

«Они в первый год не носят такую часть этого груза. Роль становится значительнее позже. Я это не знал, пока на своем опыте не прочувствовал. Всем мамам мира низкий поклон!» — заявил артист.

Милош Бикович состоит в отношениях с моделью и юристкой Иваной Малич с 2022 года. В апреле 2023 года звезда «Холопа» представил девушку в качестве своей невесты. В сентябре актер и его возлюбленная сообщили, что ждут первенца.

28 декабря актер Иван Охлобыстин рассказал, что его коллега Милош Бикович тайно женился. Охлобыстин добавил, что у Биковича прекрасная жена. Он также назвал сербского актера высоким профессионалом, который понимает суть русской культуры.

До романа с Малич Бикович на протяжении полутора лет состоял в романтических отношениях с актрисой Аглаей Тарасовой. Причиной разрыва стал плотный график актеров и постоянные разъезды.

Накануне Милош Бикович в новом образе представил новый фильм в Санкт-Петербурге.

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