Сборы «Мастера и Маргариты» в РФ превысили 2 млрд рублей

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Кассовые сборы фильма «Мастер и Маргарита» в РФ превысили 2 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости».

Это первый фильм с возрастным рейтингом «18+», который смог преодолеть отметку в 2 млрд рублей сборов в российском прокате, и 11-й, который смог достичь таких сборов за всю историю киноиндустрии в РФ.

Причиной успеха картины называют популярность оригинального романа, качество самой картины, убедительный мелодраматизм, интересную попытку деконструкции первоначального сюжета, а также химию между главными героями, которых играют актеры, являющиеся супругами в жизни, — Юлия Снигирь и Евгений Цыганов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-48064554&id=456239927&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До этого спрос на книги «Мастер и Маргарита» в России подскочил в три раза на фоне выхода одноименной картины. Помимо этого, спрос подскочил и на другие произведения Михаила Булгакова, а также на различную атрибутику с героями и цитатами из романа.