Хаматова призналась, что Козловский пострадал из-за нее

Чулпан Хаматова | Источник: Legion-Media.ru

Чулпан Хаматова в интервью журналистке Елизаветой Осетинской (признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ) рассказала, что подставила своих коллег Данилу Козловского и Ксению Раппопорт.

В начале этого года актриса пригласила их принять участие в концерте в Лондоне. В ходе выступления артисты прочли «Несерьезные рассказы» Саши Черного, которые он написал в Париже.

«Мы собирали деньги на лекарства для детей, находящихся в русских клиниках. Для Козловского и Раппопорт стоять со мной на одной сцене было токсично, это имело для них последствия. Они без работы сидят — и Даня, и Ксения. После того, как они встали со мной на одну сцену, к сожалению, по ним “проехались”. Но они были готовы. Я говорила им, что это опасно. Они сказали: “Мы помогаем детям”», — считает звезда сериала «Зулейха открывает глаза».

Хаматова также призналась, что очень скучает по своему другу Евгению Миронову, с которым она раньше выходила на одну сцену в Театре Наций. После эмиграции актрисы в Латвию их общение прекратилось.