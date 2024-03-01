«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России

Чулпан Хаматова | Источник: PersonaStars

Актриса Чулпан Хаматова призналась, что была готова к худшему, когда решила уехать из России в Латвию. Этим артистка поделилась в беседе с журналисткой Елизаветой Осетинской (признана в РФ иностранным агентом).

«Если ты хочешь, чтобы у твоих детей был кусок хлеба и какая-то одежда, то значит ты будешь работать таксистом, курьером, преподавать частные уроки по актерскому мастерству — кем угодно…», — заявила актриса.

Она отметила, что была приятно удивлена, когда ее карьера сложилась в эмиграции. По словам Хаматовой, уезжая, она отдавала себе отчет, что эмигрантов никто не ждет и они никому не нужны за границей. Актриса отметила, что еще до эмиграции из России она жила три года в Германии. У нее был опыт того, что известной в одной стране артистке приходится доказывать свой профессионализм на новом месте.

«Очевидно, что если ты не голливудская звезда, либо актриса мирового масштаба, то твои заслуги обнуляются. Поэтому, когда они опять обнулились, то я была к этому готова», — призналась Хаматова.

Актриса Чулпан Хаматова уехала из России после начала спецоперации на Украине. Сейчас актриса проживает в Латвии и выступает в Новом рижском театре.