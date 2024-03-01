Моника Беллуччи показала себя в ярком образе

Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала ODDA. На обложке 59-летняя актриса предстала в весеннем образе — она надела яркое желтое платье с цветочным принтом. В интервью кинодива объяснила, почему не раскрывает подробностей своей личной жизни.

<div id="vk_post_-48064554_43835"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43835", -48064554, 43835, '9zd7d0zCHqPpSqA1-_IlGdPrtjU'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Вы знаете, что я не люблю говорить о драгоценных вещах… Когда с тобой происходит что-то такое приятное, хочется оставить это только для себя!» — отметила звезда.

Интервью было записано в преддверии фильма «Битлджус 2» режиссера Тима Бертона, с которым, как сообщалось ранее, Беллуччи состоит в романтических отношениях. В картине Беллуччи исполнила одну из главных ролей.