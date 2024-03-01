Моника Беллуччи показала себя в ярком образе

Моника Беллуччи стала героиней нового выпуска журнала ODDA. На обложке 59-летняя актриса предстала в весеннем образе — она надела яркое желтое платье с цветочным принтом. В интервью кинодива объяснила, почему не раскрывает подробностей своей личной жизни.
«Вы знаете, что я не люблю говорить о драгоценных вещах… Когда с тобой происходит что-то такое приятное, хочется оставить это только для себя!» — отметила звезда.
Интервью было записано в преддверии фильма «Битлджус 2» режиссера Тима Бертона, с которым, как сообщалось ранее, Беллуччи состоит в романтических отношениях. В картине Беллуччи исполнила одну из главных ролей.
Свои отношения, которые длятся уже около года, режиссер и актриса не выпячивают, но и не скрывают. Так, пара появилась вместе на красной дорожке 18-го международного кинофестиваля в Риме.