Наверх
20 октября 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере

Режиссер поддержал возлюбленную на красной дорожке Римского кинофестиваля
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Моника Беллуччи и Тим Бертон приехали на 18-й международный кинофестиваль в Риме. Это был первый светский выход звездной пары после того, как стало известно об их романе. Звезды появились на красной дорожке, держась за руки, а оказавшись перед объективами фотографов, 65-летний режиссер обнял возлюбленную.

В этот вечер 59-летняя актриса представила зрителям картину «Дьяволик 3», где сыграла одну из главных ролей. Беллуччи вернется к роли Алтеи, подруги инспектора Гинко (Валерио Мастандреа), который снова будет пытаться поймать опасного вора Даяволика (Джакомо Джианниотти).

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон были знакомы на протяжении многих лет, но чувства между ними возникли лишь в прошлом году, когда они встретились на Кинофестивале имени братьев Люмьер в Леоне.

Тогда актриса вручила режиссеру награду за особые заслуги в кинематографе. В феврале этого года пару видели на свидании в Париже, а спустя несколько месяцев Беллуччи подтвердила роман с Бертоном.

Самые страстные фото и роли итальянской дивы Моники Беллуччи
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Моника Беллуччи
Monica Bellucci
Тим Бертон
Tim Burton
Прилучный показал, как отдыхает с Брутян на море
Валерио Мастандреа
Valerio Mastandrea
Кожевникова, Чадов и другие звезды на премьере новой киносказки
Жена поддержала Александра Петрова на премьере его шоу
Пегова, Милославская, внук Алентовой с женой посетили кинопремьеру
Сыгравшая Солнышко в «Телепузиках» актриса ждет первенца
Сын Меньшовой впервые вышел в свет с женой
Юлия Михалкова, Лянка Грыу и другие звезды на премьере
Прилучный с Брутян, Бледанс, Безрукова на премьере фильма
Снаткина, Верник и другие на премьере первого сериала Мороз
Якубович с дочерью, Миронова, Милославская на премьере фильма
Энн Хэтэуэй в платье с высоким разрезом появилась на премьере
Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Ходченкова, Михалкова, Бондарчук с женой на премьере «Повелителя ветра»
Вилкова, Снигирь, Верники, Арнтгольц посетили премьеру фильма
50-летняя возлюбленная Киану Ривза рассказала, что ее привлекает в актере
Поцелуй Пересильд и Тройника на сцене восхитил публику
Меньшова, Пегова, Инстасамка на презентации проектов нового сезона
Милославская, Зудина с дочкой и другие на премьере «Лады Голд»
Бывшая возлюбленная Петрова пошутила о его свадьбе
Гарик Харламов показал возлюбленную на съемках сериала
Яна Рудковская высказалась о разводе Хью Джекмана с женой
Бывшая девушка Петрова показала фото в мини после его свадьбы
Звезда «Холопа» Милош Бикович впервые станет отцом
Максим Матвеев представил «Триггер. Фильм»
Хью Джекман разводится с женой после почти 30 лет брака
Арзамасова, Подольская и другие звезды на премьере «Папиных дочек»
Александр Петров женился
Сальма Хайек появилась на кинофестивале, несмотря на забастовки
«Спасибо тебе, мое счастье»: Богомолов поздравил Собчак с годовщиной свадьбы
Матвеев, Старшенбаум, Мороз: все звезды на закрытии фестиваля сериалов
Надежда Михалкова, Алика Смехова и другие звезды на кинопремьере
Анна Михалкова представила новый фильм со своим участием
Капитан Америка тайно женился на актрисе
Отец и звезды поддержали Дарью Мороз на премьере ее первого сериала
Собчак и Богомолов, Эрнст с женой: звезды на премии Театра Наций
Мороз, Исакова, Снаткина: звезды кино на открытии фестиваля «Новый сезон»
Канделаки, Аронова, внучка Гурченко: звезды на премьере фильма «Праздники»
Алсу, Королёва, Чеботина: звезды на премьере нового сезона популярного шоу
Канделаки, Бочкарева, Светлаков: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Мороз, Варнава, дочь Пересильд: звезды на презентации онлайн-кинотеатра
Брутян показала, как Прилучный поздравил ее с годовщиной свадьбы
Билан, Лолита, Караулова: звезды выступили для школьников
Звезда «Ворониных» раскрыла секрет 13 лет брака
Шпица, Ефремов с возлюбленной, Снаткина с мужем на открытии кинофестиваля
Серебряков с внучкой, Башаров, Артемьева на кинопремьере
Мишель Йео вышла замуж спустя 19 лет после помолвки
Ирина Пегова представила новый фильм со своим участием
От Басты до Инстасамки: как прошел грандиозный VK Fest 2023
Ланская поделилась впечатлениями от интервью с Кудрявцевой
Новые трейлеры
Цикады
Трейлер
Слово пацана. Кровь на асфальте
Трейлер
Каникулы
Трейлер
Три мушкетера: Миледи
Трейлер (фр., англ.суб.)
Убийцы цветочной луны
Трейлер №3 (англ.)
Наполеон
Трейлер №2 (англ.)
Феррари
Дублированный трейлер
Императрицы
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь