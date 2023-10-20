Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе появились на кинопремьере

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Моника Беллуччи и Тим Бертон приехали на 18-й международный кинофестиваль в Риме. Это был первый светский выход звездной пары после того, как стало известно об их романе. Звезды появились на красной дорожке, держась за руки, а оказавшись перед объективами фотографов, 65-летний режиссер обнял возлюбленную.

В этот вечер 59-летняя актриса представила зрителям картину «Дьяволик 3», где сыграла одну из главных ролей. Беллуччи вернется к роли Алтеи, подруги инспектора Гинко (Валерио Мастандреа), который снова будет пытаться поймать опасного вора Даяволика (Джакомо Джианниотти).

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бертон были знакомы на протяжении многих лет, но чувства между ними возникли лишь в прошлом году, когда они встретились на Кинофестивале имени братьев Люмьер в Леоне.

Тогда актриса вручила режиссеру награду за особые заслуги в кинематографе. В феврале этого года пару видели на свидании в Париже, а спустя несколько месяцев Беллуччи подтвердила роман с Бертоном.