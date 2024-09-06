Битлджус 2 (2024)

Продолжение хоррор-комедии Тима Бертона «Битлджус» о крайне неприятном призраке в исполнении Майкла Китона, разворачивающееся спустя несколько десятков лет. В загробном мире все по-прежнему — а вот мир живых изменился до неузнаваемости.

Помимо Китона, к своим ролям вернулись Вайнона Райдер (Лидия) и Кэтрин О’Хара (Делия). К актерскому составу «Битлджуса 2» также присоединились Дженна Ортега, Моника Беллуччи, сыгравшая жену Битлджуса, и Уиллем Дефо в роли детектива из загробного мира, который при жизни был актером фильмов категории «Б».