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Битлджус 2

Битлджус 2 (2024)

Beetlejuice Beetlejuice

2024комедияужасыфэнтези

Сюжет фильма «Битлджус 2»

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Продолжение хоррор-комедии Тима Бертона «Битлджус» о крайне неприятном призраке в исполнении Майкла Китона, разворачивающееся спустя несколько десятков лет. В загробном мире все по-прежнему — а вот мир живых изменился до неузнаваемости.

Помимо Китона, к своим ролям вернулись Вайнона Райдер (Лидия) и Кэтрин О’Хара (Делия). К актерскому составу «Битлджуса 2» также присоединились Дженна Ортега, Моника Беллуччи, сыгравшая жену Битлджуса, и Уиллем Дефо в роли детектива из загробного мира, который при жизни был актером фильмов категории «Б».

Режиссер

Тим Бертон

В ролях

Дженна Ортега, Майкл Китон, Вайнона Райдер, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо, Кэтрин О’Хара, Филипе Кейтс

Страна

США

Премьера

6 сентября (Мир)
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Битлджус 2
Кадр из Битлджус 2
Кадр из Битлджус 2

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Битлджус
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Битлджус 2 (Beetlejuice Beetlejuice, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Битлджус 2. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Битлджус 2, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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