Моника Беллуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном

Моника Беллуччи и Тим Бертон | Источник: Legion-Media.ru

Итальянская актриса Моника Беллуччи дала интервью французскому журналу Elle, в котором впервые прокомментировала приписываемый ей роман с американским режиссером Тимом Бертоном. 58-летняя кинодива рассказала, что она влюблена и очень счастлива.

Беллуччи также отметила, что считает встречу с 64-летним режиссером сериала «Уэнсдэй» большой удачей.

«Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я люблю его. Начинается еще одно приключение», — рассказала звезда фильма «Малена».

О романе актрисы и режиссера заговорили в феврале 2023 года: тогда папарацци удалось заснять их вместе на прогулке в Париже.