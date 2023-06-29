Моника Беллуччи подтвердила роман с режиссером Тимом Бертоном

Итальянская актриса Моника Беллуччи дала интервью французскому журналу Elle, в котором впервые прокомментировала приписываемый ей роман с американским режиссером Тимом Бертоном. 58-летняя кинодива рассказала, что она влюблена и очень счастлива.
Беллуччи также отметила, что считает встречу с 64-летним режиссером сериала «Уэнсдэй» большой удачей.
«Что я могу сказать? Я рада знакомству с этим человеком. Это одна из тех встреч, которые редко случаются в жизни. Я люблю его. Начинается еще одно приключение», — рассказала звезда фильма «Малена».
О романе актрисы и режиссера заговорили в феврале 2023 года: тогда папарацци удалось заснять их вместе на прогулке в Париже.
Напомним, Моника Беллуччи состояла в браке с французским актером Венсаном Касселем, от которого родила двух дочерей — Деву и Леони. В 2013 году актеры расстались. Тим Бертон 13 лет прожил с актрисой Хеленой Бонем Картер, у них также двое совместных детей.