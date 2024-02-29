Гузеева поздравила Гарика Харламова с днем рождения

Лариса Гузеева разместила в личном блоге совместное фото с Гариком Харламовым, которому недавно исполнилось 43 года. Кадр был сделан во время съемок комедии «Теща», где актеры сыграли врагов — тещу и зятя. На снимке Лариса Андреевна запечатлена в халате, а Харламов — в майке и семейных трусах.
«Дорогой Гарик, с днем рождения! Ты чудесный! Тебе вдохновения и любви. Прости, что воспользовалась. Лариса Вайнштейн», — с иронией обратилась к юмористу Гузеева.
Он, в свою очередь, поблагодарил экранную тещу за поздравление, оставив комментарий под публикацией: «Спасибо большое!».
В комментариях поклонники выразили благодарность актерам за комедию, которую некоторым после этого кадра захотелось пересмотреть.
Стоит отметить, что раньше Лариса Гузеева недолюбливала Гарика Харламова из-за того, что он шутил над ней в сети, выкладывая смешные ролики и мемы с ее участием. Звезды впервые увиделись на съемках «Тещи» и смогли уладить давний конфликт.
Ранее Гарика Харламова с днем рождения поздравила бывшая жена, актриса Кристина Асмус. Неоднозначный пост вызвал у пользователей сети вопросы — некоторые решили, что знаменитости хотят воссоединиться.