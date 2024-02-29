Гузеева поздравила Гарика Харламова с днем рождения

Лариса Гузеева разместила в личном блоге совместное фото с Гариком Харламовым, которому недавно исполнилось 43 года. Кадр был сделан во время съемок комедии «Теща», где актеры сыграли врагов — тещу и зятя. На снимке Лариса Андреевна запечатлена в халате, а Харламов — в майке и семейных трусах.

<div id="vk_post_-48064554_43781"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43781", -48064554, 43781, '306-vA53f2QZ63AYdqGY0y0oHBY'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Дорогой Гарик, с днем рождения! Ты чудесный! Тебе вдохновения и любви. Прости, что воспользовалась. Лариса Вайнштейн», — с иронией обратилась к юмористу Гузеева.

Он, в свою очередь, поблагодарил экранную тещу за поздравление, оставив комментарий под публикацией: «Спасибо большое!».

В комментариях поклонники выразили благодарность актерам за комедию, которую некоторым после этого кадра захотелось пересмотреть.

5.6 Теща 2023 / Россия 16+ комедия семейный Моя оценка Хочу посмотреть

Стоит отметить, что раньше Лариса Гузеева недолюбливала Гарика Харламова из-за того, что он шутил над ней в сети, выкладывая смешные ролики и мемы с ее участием. Звезды впервые увиделись на съемках «Тещи» и смогли уладить давний конфликт.