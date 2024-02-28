Асмус поздравила Харламова с днем рождения

Кристина Асмус в соцсетях опубликовала совместное фото с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым, которому исполнилось 43 года.
«Семья. С днем рождения», — подписала фото актриса, сопроводив текст сердечком.
Некоторые подписчики раскритиковали поступок звезды сериала «Райцентр». Они считают, что Асмус не совсем искренна, ведь в прошлом она часто жаловалась на бывшего мужа, а такой публикацией, по их мнению, просто хочет в очередной раз привлечь к себе внимание.
Другие же заподозрили, что звезды решили воссоединиться. Эти домыслы у пользователей сети возникли еще и потому, что недавно резидент Comedy Club расстался с актрисой Екатериной Ковальчук, а Асмус, по слухам, больше не встречается с коллегой Романом Евдокимовым.
Напомним, Кристина Асмус и Гарик Харламов стали мужем и женой в 2013 году. Спустя год у них родилась дочь Анастасия. В 2020 году звезды объявили о расставании. Позже актриса обвиняла бывшего мужа в абьюзе, а также жаловалась, что вынуждена жить с ним под одной крышей, так как он не хотел покупать ей и дочери новое жилье.