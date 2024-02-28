Асмус поздравила Харламова с днем рождения

Кристина Асмус в соцсетях опубликовала совместное фото с бывшим мужем, юмористом Гариком Харламовым, которому исполнилось 43 года.

«Семья. С днем рождения», — подписала фото актриса, сопроводив текст сердечком.

<div id="vk_post_-48064554_43714"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_43714", -48064554, 43714, 'g-5h5MLvDm2VEJUezgl4EuLf5XM'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Некоторые подписчики раскритиковали поступок звезды сериала «Райцентр». Они считают, что Асмус не совсем искренна, ведь в прошлом она часто жаловалась на бывшего мужа, а такой публикацией, по их мнению, просто хочет в очередной раз привлечь к себе внимание.

Другие же заподозрили, что звезды решили воссоединиться. Эти домыслы у пользователей сети возникли еще и потому, что недавно резидент Comedy Club расстался с актрисой Екатериной Ковальчук, а Асмус, по слухам, больше не встречается с коллегой Романом Евдокимовым.