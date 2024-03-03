Наш «Эквилибриум», только реалистичнее: зачем смотреть фильм «Аквариум»

О чем фильм «Аквариум»

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356187&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Элегантное минималистичное кафе. За столиками сидят приличные, дружелюбные люди и тихо беседуют. Научный работник Стас (Алексей Филимонов) отдыхает со своей супругой Ритой (Дарья Урсуляк), когда за соседним столиком начинает происходить что-то странное. Одинокий мужчина беспричинно унижает официантку, потом начинает хамски приставать к другим посетителям. Ученого это напрягает, но Рита старается успокоить его. Когда дебошир добирается и до них, Стас — даром, что интеллигент, — успокаивает подонка ударом кулака.

За проявление агрессии судья выносит мужчине первое предупреждение, а это означает жизнь под круглосуточным наблюдением инспектора из Службы помощи и регулярные сеансы у психолога. Но уже второе предупреждение может повлечь пожизненную ссылку в Анклав. Жизнь Стаса и его жены начинает рушиться.

Зачем смотреть

Кадр из фильма «Аквариум»

Мы пока еще живем в мире, где симпатии и поддержка большинства будут на стороне Стаса. Да и закон, в определенной мере — если не усмотрят превышение самообороны. Однако это общество меняется у нас на глазах. Приговор к сеансам у психолога уже давно не новость во многих странах. Любое неосторожное слово, особенно из определенного перечня, сказанный женщине комплимент, повышение голоса, «неправильное мнение» — все это может повлечь за собой самые серьезные последствия.

«Аквариум» только кажется отечественным вариантом «Эквилибриума», «THX 1138» или «Равных» — представленный в нем мир, хоть и является антиутопией, фантазией, к реальности уже очень близок. И показан чрезвычайно убедительно.

Этот мир красив и элегантен, в нем много света и воздуха, просторных парков и умеренно футуристического дизайна. Собственно, все это снималось во вполне уже существующих зданиях, скверах и поселках. Так что примерить на себя такую жизнь совсем не составляет труда.

Аквариум 2023 / Россия 16+ триллер фантастика Моя оценка Хочу посмотреть

Почему можно не смотреть

Картина, наверное, будет раздражать адептов толерантности, нон-вайоленса и, в особенности, психологии. Инспектор Макс (Никита Еленев), приставленный к Стасу и являющийся психологом начального уровня, выписан почти карикатурно. Впрочем, тех, кто считает психологию ненаучной, а психологов — шарлатанами, это, наоборот, порадует. И, в отличие от зарубежных образцов жанра, в «Аквариуме» нет экшена. Так что любители динамичного кино могут заскучать.