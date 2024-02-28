Звезда «Служебного романа» высказалась о современном кино

Светлана Немоляева

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Мослентой» посетовала, что современный кинематограф «оставляет желать лучшего».

«А сейчас — тотальная усредненность в кино. Актеры так похожи друг на друга, что отличить их невозможно», — возмутилась звезда «Служебного романа».

По словам Немоляевой, если советские режиссеры самостоятельно искали уникальных артистов, то сейчас «все продается», и работа происходит через агентов. Актриса считает, что подобная практика не идет на пользу кино как искусству. Она вспомнила о своем отце, постановщике Владимире Немоляеве, который был требователен к актерам.

В то же время артистка отметила, что будет работать в кино до последнего. Она назвала себя «всеядной актрисой», которая снимается много лет и не боится пробовать себя даже в сериальном жанре.