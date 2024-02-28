Фильм на вечер: комедия про деньги с голливудскими звездами

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456300935&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В 2020 году скромный финансовый аналитик и примерный семьянин Кит Гилл решает рискнуть всеми сбережениями, вложив их в акции не слишком прибыльной сети игровых магазинов GameStop. О своем опыте он вдохновенно рассказывает в видеоблоге под псевдонимом «Ревущий котенок», и его примеру следуют множество инвесторов-любителей.

Из-за роста цен на акции GameStop профессиональные инвесторы, игравшие на понижение, теряют миллиарды. Между игроками Уолл-стрит и группой дилетантов начинается война, но бой кажется неравным, ведь крупные бизнесмены готовы на незаконные манипуляции ради своей победы.

Крэйгу Гиллеспи, режиссеру фильмов «Круэлла» и «Тоня против всех», удается превратить этот довольно специфический сюжет, перегруженный профессиональной терминологией, в увлекательную историю о противостоянии маленького человека безжалостному рынку.