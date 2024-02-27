Жена Эрнста кардинально сменила имидж

Софья Эрнст в личном блоге показала результаты преображения. 35-летняя актриса отказалась от рыжего цвета волос и перекрасилась в блондинку.

<div id="vk_post_-122141110_29121"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_29121", -122141110, 29121, '5uww3p_axP7Y4M7oodu_44N-rhw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Как-то так», — лаконично прокомментировала преображение Эрнст.

Возможно, актриса сменила имидж ради участия в новом проекте. Однако пока она об этом не сообщала.