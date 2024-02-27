Жена Эрнста кардинально сменила имидж

Софья Эрнст в личном блоге показала результаты преображения. 35-летняя актриса отказалась от рыжего цвета волос и перекрасилась в блондинку.
«Как-то так», — лаконично прокомментировала преображение Эрнст.
Возможно, актриса сменила имидж ради участия в новом проекте. Однако пока она об этом не сообщала.
Напомним, Софья Эрнст — российская актриса, знакомая зрителям по сериалу «Содержанки» и картине «Союз спасения». В 2017 году она вышла замуж за Константина Эрнста, генерального директора «Первого канала». Пара воспитывает троих детей.