Ливанов раскрыл гонорар за роль Шерлока Холмса

Василий Ливанов | Источник: PersonaStars

Актер Василий Ливанов признался, что во время работы над «Приключениями Шерлока Холмса и доктора Ватсона» получал гонорар по высшей ставке. Его слова передает aif.ru.

«Я получал порядка 500−700 рублей за съемочный день. К тому времени, когда я снимался в “Холмсе”, у меня уже давно была высшая ставка», — заявил актер.

Ливанов разуверил, что артисты, особенно в советское время, были готовы работать за идею. Он заявил, что актерам важен гонорар — его сумма показывает, сколько артист наработал в кино и какое впечатление производит его искусство на зрителя.

Помимо прочего, Ливанов вспомнил, что роль Шерлока Холма «аукнулась» ему еще орденом Британской империи. По словам артиста, приказ подписывала лично Елизавета II.