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27 февраля 2024, новость

Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру

Звезда «Дюны» заявил, что фильм Нолана подтолкнул его к решению стать актером
Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе | Источник: Legion-Media.ru

Актер Тимоти Шаламе рассказал, какое влияние оказал кинокомикс «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана на его карьеру. Об этом он рассказал в беседе с The New York Times.

По словам Шаламе, его коллега Леонардо ДиКаприо посоветовал ему не сниматься в фильмах о супергероях и не употреблять наркотики. «Я соблюдаю оба совета! Но фильм, который подтолкнул меня к актерству, — это супергеройский фильм, “Темный рыцарь”. Если бы был великолепный сценарий и великолепный режиссер, то я подумал бы об этом [сняться в супергеройском кино]», — сказал он.

Отметим, одним из первых серьезных проектов Тимоти Шаламе стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В 2017-м на экраны вышла лента «Зови меня своим именем», где Шаламе сыграл главную роль, чувственного подростка Элио, отмеченную наградами американских критиков. Среди других наиболее заметных работ актера — роли в фильмах «Красивый мальчик», «Король», «Вонка».

Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах. Актеры позировали на премьере фильма в парных комбинезонах.

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Зендая и Тимоти Шаламе
Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах
Король
Красивый мальчик
Зендая и Тимоти Шаламе
Зендая, Тимоти Шаламе и другие звезды на премьере «Дюны 2»
Леонардо ДиКаприо и Марго Робби
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Вонка
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