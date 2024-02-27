Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру

Актер Тимоти Шаламе рассказал, какое влияние оказал кинокомикс «Темный рыцарь» режиссера Кристофера Нолана на его карьеру. Об этом он рассказал в беседе с The New York Times.
По словам Шаламе, его коллега Леонардо ДиКаприо посоветовал ему не сниматься в фильмах о супергероях и не употреблять наркотики. «Я соблюдаю оба совета! Но фильм, который подтолкнул меня к актерству, — это супергеройский фильм, “Темный рыцарь”. Если бы был великолепный сценарий и великолепный режиссер, то я подумал бы об этом [сняться в супергеройском кино]», — сказал он.
Отметим, одним из первых серьезных проектов Тимоти Шаламе стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана. В 2017-м на экраны вышла лента «Зови меня своим именем», где Шаламе сыграл главную роль, чувственного подростка Элио, отмеченную наградами американских критиков. Среди других наиболее заметных работ актера — роли в фильмах «Красивый мальчик», «Король», «Вонка».
Ранее стало известно, что Тимоти Шаламе и Зендая пришли на премьеру «Дюны 2» в парных образах. Актеры позировали на премьере фильма в парных комбинезонах.