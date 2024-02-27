Тимоти Шаламе рассказал о влиянии «Темного рыцаря» на его карьеру

По словам Шаламе, его коллега Леонардо ДиКаприо посоветовал ему не сниматься в фильмах о супергероях и не употреблять наркотики. «Я соблюдаю оба совета! Но фильм, который подтолкнул меня к актерству, — это супергеройский фильм, “Темный рыцарь”. Если бы был великолепный сценарий и великолепный режиссер, то я подумал бы об этом [сняться в супергеройском кино]», — сказал он.