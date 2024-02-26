Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл

В возрасте 49 лет после продолжительной тяжелой болезни умер канадский актер Кеннет Митчелл, снимавшийся в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери». Об этом сообщила его семья в соцсетях.
«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в сообщении.
Актер ушел из жизни в субботу, 24 февраля.
В 2019 году ему диагностировали болезнь Лу Герига (боковой амиотрофический склероз). С каждым годом состояние актера ухудшалось.
За свою актерскую карьеру Митчелл снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Он играл роли в таких популярных сериалах, как «CSI: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист», «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Популярность ему принесли роли Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса (отца главной героини) в фильме «Капитан Марвел».