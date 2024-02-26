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26 февраля 2024, новость

Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл

Актер скончался на 50-м году жизни
Кеннет Митчелл
Кеннет Митчелл | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 49 лет после продолжительной тяжелой болезни умер канадский актер Кеннет Митчелл, снимавшийся в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери». Об этом сообщила его семья в соцсетях.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в сообщении.

Актер ушел из жизни в субботу, 24 февраля.

В 2019 году ему диагностировали болезнь Лу Герига (боковой амиотрофический склероз). С каждым годом состояние актера ухудшалось.

За свою актерскую карьеру Митчелл снялся в более чем 50 фильмах и сериалах. Он играл роли в таких популярных сериалах, как «CSI: Место преступления Майами», «Морская полиция: Спецотдел» и «Менталист», «Закон и порядок: Лос-Анджелес». Популярность ему принесли роли Ауреллио в сериале «Звездный путь: Дискавери» и Джозефа Денверса (отца главной героини) в фильме «Капитан Марвел».

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