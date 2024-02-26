Умер звезда «Капитана Марвел» Кеннет Митчелл

Кеннет Митчелл | Источник: Legion-Media.ru

В возрасте 49 лет после продолжительной тяжелой болезни умер канадский актер Кеннет Митчелл, снимавшийся в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери». Об этом сообщила его семья в соцсетях.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга для многих», — говорится в сообщении.

Актер ушел из жизни в субботу, 24 февраля.

В 2019 году ему диагностировали болезнь Лу Герига (боковой амиотрофический склероз). С каждым годом состояние актера ухудшалось.