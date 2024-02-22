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22 февраля 2024, новость

Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Mash: актера выписали из больницы после перелома ребер
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный | Источник: PersonaStars

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, после выписки у Панкратова-Черного сохранилась отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающее, мазь и порекомендовали снизить нагрузки на четыре недели. Через 10 дней актеру сделают контрольный рентген и УЗИ легких.

8 февраля сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Панкратов-Черный поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой.

Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без. 17 февраля Telegram-канал Shot заявлял, что у Панкратова-Черного начались осложнения после перелома ребер. Однако супруга артиста Юлия Монахова опровергла эту информацию.

В июне прошлого года Александр Панкратов-Черный отметил 74-летие. Актер Снимался во многих кинофильмах 1980-х и 1990-х годов, известен по таким картинам, как «Ширли-мырли», «Альфонс», «Белая кость», «Курьер», «Где находится Нофелет?», «Жестокий романс», «Мы из джаза». Был участником телепередач «Белый попугай», «Колесо истории». Приглашался в жюри Высшей лиги КВН.

С 2016 году исполняет одну из главных ролей в популярном военном сериале «По законам военного времени», где снимается по настоящее время вместе с Екатериной Климовой.

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