Александр Панкратов-Черный | Источник: PersonaStars

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Telegram-канала, после выписки у Панкратова-Черного сохранилась отечность левой половины грудной клетки. Артисту прописали обезболивающее, мазь и порекомендовали снизить нагрузки на четыре недели. Через 10 дней актеру сделают контрольный рентген и УЗИ легких.

8 февраля сообщалось, что во время гастролей в Красноярске Панкратов-Черный поскользнулся и упал, однако об ухудшении самочувствия заявил только по возвращении в Москву. Артисту стало плохо 5 февраля, когда он возвращался домой в Раменки. У актера еще в машине ухудшилось самочувствие, поэтому водителю пришлось помогать Панкратову-Черному подняться домой.

Панкратов-Черный попал в больницу, где медики сделали ему КТ и выявили пять сломанных ребер: три были сломаны со смещением, два — без. 17 февраля Telegram-канал Shot заявлял, что у Панкратова-Черного начались осложнения после перелома ребер. Однако супруга артиста Юлия Монахова опровергла эту информацию.