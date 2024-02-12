Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
12 февраля 2024, новость

Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после падения и перелома ребер

Актер признался, что был вынужден пропустить спектакль из-за постоянной боли
Александр Панкратов-Черный
Александр Панкратов-Черный | Источник: Legion-Media.ru

Российский актер Александр Панкратов-Черный рассказал о своем состоянии после неудачного падения, в результате которого он получил переломы ребер. Об этом артист сообщил в разговоре с KP.RU.

Он рассказал, что поскользнулся на гастролях в Норильске. «Упал, поломал ребра. Я отменил все спектакли. Очень больно. Поэтому лежу. Вчера меня заменил другой артист на гастролях в Петербурге. Если все будет нормально, 1 марта приеду со спектаклем в Казахстан», — рассказал Панкратов-Черный.

Ранее сообщалось, что актера экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у артиста инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Травмы Панкратов-Черный получил из-за падения на улице.

Позже жена актера раскрыла подробности о его состоянии.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

панкратов-черный
Александр Панкратов-Черный
Нелли Уварова, 2020 год
Звезде «Не родись красивой» вызвали скорую в театр
Ирина Чипиженко
Актрису «Елок» госпитализировали с пневмонией
Александр Панкратов-Черный
Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии актера
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Супруга Брюса Уиллиса напишет книгу о нем
Михаил Боярский
Михаила Боярского госпитализировали в Санкт-Петербурге
Брюс Уиллис и Деми Мур с дочерью Таллулой (фото: соцсети)
Деми Мур показала новое фото с Брюсом Уиллисом и дочерью
Деми Мур и Брюс Уиллис
Деми Мур рассказала об отношении к болезни Брюса Уиллиса
Лили Рейнхарт
Звезда «Ривердэйла» рассказала об облысении на фоне депрессии
Андрей Леонов
Звезда «Папиных дочек» получил травму во время репетиции
Девин Рэтрей
Актер фильма «Один дома» госпитализирован в критическом состоянии
Валентина Талызина
Валентина Талызина раскрыла, когда вернется на сцену
Валентина Талызина на вечере в «Доме кино», 2013 год
89-летнюю Валентину Талызину госпитализировали в Москве
Джейми Дорнан
Звезда «Пятидесяти оттенков серого» пострадал от ядовитых гусениц
Владимир Ильин
Жена Владимира Ильина призвала «не поднимать бучу» на фоне новостей о раке
Ален Делон
Сын Алена Делона подал в суд на свою сестру
Александр Митта
90-летнего Митту выпишут из больницы в ближайшее время
Михаил Боярский
Жена Боярского отреагировала на новости о госпитализации артиста
Шэннен Доэрти
Тяжелобольная звезда «Зачарованных» подвела итоги года
Михаил Боярский и Лариса Луппиан
Боярский после инфаркта вернется на сцену в конце декабря
Александр Митта
Раскрыты подробности состояния 90-летнего Александра Митты
Лариса Лужина
Лариса Лужина рассказала о самочувствии после госпитализации
Лариса Лужина
84-летняя Лариса Лужина перенесла сердечный приступ
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова заболела тропической лихорадкой в Таиланде
Лариса Луппиан
Жена Боярского ответила на слухи о своей госпитализации
Джереми Реннер
Звезде «Мстителей» приходится ходить с приборами на ноге через год после ДТП
Брюс Уиллис
СМИ рассказали о тяжелом состоянии Брюса Уиллиса
Михаил Боярский
Михаила Боярского выписали из больницы после инфаркта
Марк Шеппард в сериале «Сверхъестественное»
Звезду «Сверхъестественного» госпитализировали с шестью инфарктами
Михаил Боярский
Жена Михаила Боярского сообщила о состоянии артиста
Шэннен Доэрти
Звезда «Зачарованных» верит в свою победу над раком
Михаил Боярский
В Петербурге отменили спектакли с участием Боярского
Анна Заворотнюк
Дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями в День матери
Брюс Уиллис с семьей (фото: соцсети)
Жена показала Брюса Уиллиса в окружении семьи
Брюс Уиллис и Эмма Хеминг
Жена Брюса Уиллиса рассказала о чувстве вины из-за деменции мужа
Александр Митта
Стало известно об ухудшении состояния 90-летнего Митты
Брюс Уиллис
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о его состоянии
Джереми Реннер
Звезда «Мстителей» рассказал про восстановление после ДТП
Кадр из фильма «Все еще: Фильм Майкла Дж. Фокса»
Звезда фильма «Назад в будущее» заявил, что не боится уйти из жизни
Юрий Соломин
В Малом театре прокомментировали информацию о состоянии Соломина
Деми Мур и Брюс Уиллис
Страдающий деменцией Брюс Уиллис перестал узнавать Деми Мур
Светлана Светличная
83-летнюю Светлану Светличную вылечили от пневмонии за 10 дней
Светлана Светличная
Друг семьи Светличной опроверг слухи о ее насильственной отправке в стационар
Александр Панкратов-Черный
Панкратов-Черный рассказал, кто заставил его взять двойную фамилию
Павел Баршак
Избитого актера Павла Баршака выписали из больницы
Павел Баршак
Врачи сообщили об ухудшении состояния попавшего в драку российского актера
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис теряет языковые навыки
Кристина Асмус
Кристина Асмус рассказала о жизни на костылях
Павел Баршак
Актер Павел Баршак рассказал о своем состоянии после избиения
Павел Баршак
Павел Баршак попал в больницу с переломом ребер
Николай Дроздов
86-летний Николай Дроздов возмутился слухами о раке
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Сказки Гофмана»
Сказки Гофмана
Трейлер
Кадр из фильма «Осторожно – любовь»
Осторожно – любовь
Трейлер
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Злая: Часть первая»
Злая: Часть первая
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Смерчи»
Смерчи
Трейлер (англ.)
Кадр из фильма «Дэдпул и Росомаха»
Дэдпул и Росомаха
Тизер (англ.)
Кадр из фильма «Долгожданный рассвет»
Долгожданный рассвет
Дублированный трейлер
Кадр из сериала «Режим»
Режим
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь