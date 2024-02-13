Жена Панкратова-Черного отреагировала на новость о его диагнозе

Ранее стало известно, что артисту сделали рентген, который не показал критичных изменений в легких, однако обследование выявило у Панкратова-Черного повреждения диафрагмального нерва и уплотнения аорты.

В начале февраля сообщалось, что актера экстренно госпитализировали в Москве. Сначала медики подозревали у артиста инфаркт, так как его сердечный ритм был нарушен, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Травмы Панкратов-Черный получил из-за падения на улице.