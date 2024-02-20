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20 февраля 2024, новость

Премию BAFTA раскритиковали из-за Мэттью Перри

На прошедшей церемонии актера не упомянули в разделе In Memoriam
Мэттью Перри
Мэттью Перри | Источник: Legion-Media.ru

Премия Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) подверглась критике из-за отсутствия упоминания американского актера и звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри в разделе In Memoriam, посвященном деятелям индустрии, которых не стало в прошедшем году. Об этом пишет Page Six.

Поклонники актера высказали свое недовольство в соцсети X. «Никакого упоминания Мэттью Перри в In Memoriam! Дурной тон», — написал один из пользователей. «Пришел только для того, чтобы убедиться, что я не единственный человек, опечаленный вопиющим упущением BAFTA», — заявил другой.

В ответ на это представители BAFTA сообщили, что Перри будет удостоен награды, но позже.

Ранее была раскрыта причина отсутствия актеров «Друзей» на церемонии в память о Перри.

Напомним, Мэттью Перри скончался на 55-м году жизни 29 октября 2023 года. Судмедэксперты сделали вывод, что актер умер из-за воздействия препарата, которым лечился от депрессии.

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