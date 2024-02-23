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23 февраля 2024, статьяОбзорыЧто посмотреть

История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом

Великолепный Энтони Хопкинс, эксцентричная Хелена Бонем Картер и история, которая обязана быть услышанной, — рассказываем о новой британской драме, вышедшей на российские экраны

О чем фильм «Одна жизнь»

В 1938 году лондонский биржевой брокер Николас Уинтон отправляется в Прагу, чтобы принять участие в деятельности благотворительной организации. Пообщавшись с беженцами, Уинтон решает организовать операцию по вывозу еврейских детей в Великобританию. Николасу и его единомышленникам удается эвакуировать более 660 детей, но еще сотни остаются в Чехословакии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Годы спустя, во второй половине 1980-х, Уинтон, все еще винящий себя за то, что полвека назад не сделал большего, копается в старых документах и фотографиях — и по совету жены решает обнародовать информацию, имеющую отношение к операции. Это дает Николасу возможность встретиться с теми, чьи жизни он когда-то спас, в эфире организованного телеканалом BBC ток-шоу That’s Life.

Зачем смотреть

Предыдущий абзац — одновременно пересказ фильма «Одна жизнь» и википедийной статьи, посвященной Уинтону, человеку, существовавшему в действительности (Николас умер в 2015-м в возрасте 106 лет). Тот факт, что история «британского Шиндлера» — не выдумка, придает киноленте вес.

Более того, пожилого Уинтона играет по обыкновению великолепный Энтони Хопкинс; в его исполнении главный герой получился живым, забавным и трогательным. Джонни Флинн в роли молодого Николаса на фоне Хопкинса выглядит довольно блеклым, зато многие сцены из конца 1930-х оживляет Хелена Бонем Картер: она появляется на экране в образе эксцентричной и напористой матери главного героя, помогающей сыну справиться с британской бюрократической машиной.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Одна жизнь»
Кадр из фильма «Одна жизнь»

Кто-то из зрителей посчитает «Одну жизнь» светлой душеспасительной лентой, снятой из лучших побуждений, другим же она покажется слишком сухой и прямолинейной. История Николаса Уинтона, безусловно, заслуживает того, чтобы ее еще много раз рассказали и услышали, но в данном случае рассказ вышел не самым захватывающим: только факты, упрощенные персонажи-функции, несколько манипулятивных эпизодов, эффективно давящих на эмоции, — в общем, ничего лишнего.

Любой зритель растрогается на финальных сценах, в которых показано воссоединение Уинтона со спасенными им людьми, но ровно такую же эмоциональную отдачу вызовут и фрагменты из соответствующих выпусков That’s Life 1988 года. В этом легко убедиться: ролики есть на YouTube, и на их просмотр уйдут не два часа, а считанные минуты.

Одна жизнь
2023/Великобритания18+драмабиография
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