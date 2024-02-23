История «британского Шиндлера»: зачем смотреть душеспасительную драму с Хопкинсом

О чем фильм «Одна жизнь»

В 1938 году лондонский биржевой брокер Николас Уинтон отправляется в Прагу, чтобы принять участие в деятельности благотворительной организации. Пообщавшись с беженцами, Уинтон решает организовать операцию по вывозу еврейских детей в Великобританию. Николасу и его единомышленникам удается эвакуировать более 660 детей, но еще сотни остаются в Чехословакии.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456356224&hd=2&autoplay=1&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Годы спустя, во второй половине 1980-х, Уинтон, все еще винящий себя за то, что полвека назад не сделал большего, копается в старых документах и фотографиях — и по совету жены решает обнародовать информацию, имеющую отношение к операции. Это дает Николасу возможность встретиться с теми, чьи жизни он когда-то спас, в эфире организованного телеканалом BBC ток-шоу That’s Life.

Зачем смотреть

Предыдущий абзац — одновременно пересказ фильма «Одна жизнь» и википедийной статьи, посвященной Уинтону, человеку, существовавшему в действительности (Николас умер в 2015-м в возрасте 106 лет). Тот факт, что история «британского Шиндлера» — не выдумка, придает киноленте вес.

Более того, пожилого Уинтона играет по обыкновению великолепный Энтони Хопкинс; в его исполнении главный герой получился живым, забавным и трогательным. Джонни Флинн в роли молодого Николаса на фоне Хопкинса выглядит довольно блеклым, зато многие сцены из конца 1930-х оживляет Хелена Бонем Картер: она появляется на экране в образе эксцентричной и напористой матери главного героя, помогающей сыну справиться с британской бюрократической машиной.

Почему можно не смотреть

Кадр из фильма «Одна жизнь»

Кто-то из зрителей посчитает «Одну жизнь» светлой душеспасительной лентой, снятой из лучших побуждений, другим же она покажется слишком сухой и прямолинейной. История Николаса Уинтона, безусловно, заслуживает того, чтобы ее еще много раз рассказали и услышали, но в данном случае рассказ вышел не самым захватывающим: только факты, упрощенные персонажи-функции, несколько манипулятивных эпизодов, эффективно давящих на эмоции, — в общем, ничего лишнего.