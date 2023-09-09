История британского банкира Николаса Уинтона, который оказался в Праге во время Второй мировой войны и сделал все, что от него зависело, чтобы спасти от нацистов сотни детей. Свою тайну он хранил около 50 лет, но однажды его жена нашла записную книжку, в которой содержались адреса семей, приютивших спасенных детей.

«Одна жизнь» — основанная на реальной истории драма о «британском Шиндлере» сэре Николасе Джордже Уинтоне, спасшем от нацистов 669 детей.