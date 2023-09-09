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Одна жизнь

One life

20231 ч. 50 мин.драма

Сюжет фильма:

История британского банкира Николаса Уинтона, который оказался в Праге во время Второй мировой войны и сделал все, что от него зависело, чтобы спасти от нацистов сотни детей. Свою тайну он хранил около 50 лет, но однажды его жена нашла записную книжку, в которой содержались адреса семей, приютивших спасенных детей.

«Одна жизнь» — основанная на реальной истории драма о «британском Шиндлере» сэре Николасе Джордже Уинтоне, спасшем от нацистов 669 детей.

Режиссер
Джеймс Хоуз
В ролях
Энтони Хопкинс, Хелена Бонем Картер, Джонни Флинн, Эдриан Роулинз, Ромола Гарай, Лена Олин, Джонатан Прайс, Алекс Шарп, Марта Келлер, Саманта Спиро, Зигги Хит, Самуэль Финци, Джулия Весткотт-Хаттон, Тим Стид
Страна
Великобритания
Премьера
21 марта 2024 (РФ)
9 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры3
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