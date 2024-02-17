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17 февраля 2024, новость

Николас Кейдж стал кандидатом на роль нуарного Человека-паука

Действия «Человека-паука Нуар» будет происходить в Нью-Йорке 30-х годов
Николас Кейдж
Николас Кейдж | Источник: Legion-Media.ru

Главную роль в новом сериале «Человек-паук Нуар» может сыграть Николас Кейдж. Об этом сообщает The Ankler.

Согласно источнику издания, актер — один из главных кандидатов на роль нуарного Человека-паука в сериале и в настоящий момент он ведет переговоры со студией. При этом Sony отказалась комментировать эту информацию. Ранее Кейдж озвучивал персонажа в анимационном фильме Sony «Человек-паук: Через вселенные».

«Человек-паук Нуар» — будущий американский сериал, основанный на комиксах компании Marvel Comics об одноименном персонаже. Станет вторым сериалом в рамках франшизы «Вселенная Человека-паука от Sony». Действие сериала будет происходить в Нью-Йорке 30-х годов.

Ранее Николас Кейдж раскрыл отношение к мемам с собой. Актер заявил, что был «натурально мемефицирован».

Во время загрузки произошла ошибка.
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