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5 февраля 2024, новость

Николас Кейдж раскрыл отношение к мемам с собой

Актер заявил, что был «натурально мемефицирован»
Николас Кейдж в фильме «Поцелуй вампира»
Николас Кейдж в фильме «Поцелуй вампира»

Американский актер Николас Кейдж в интервью «Канобу» раскрыл отношение к распространению в сети мемов с ним.

«Как-то проснулся в 2009 году и совершил глупость — прогуглил, что обо мне пишут. Наткнулся на мэшап _Nick Cage losing his shit_ — сборник самых драматичных и пиковых моментов моих персонажей без какой-либо оглядки на нарратив, приведший их к этому кризисному состоянию. Я был натурально мемефицирован», — рассказал актер.

При этом он отметил, что не понимал, что чувствовать по поводу происходящего. «Не знал, что вообще происходит и как это все остановить, как контролировать», — добавил актер, подчеркнув, что при этом количество мемов увеличивалось, и он не мог на это повлиять.

В сети крайне популярны мемы с лицом Кейджа из фильма «Поцелуй вампира», а также фирменный «крик Кейджа», который он использовал во многих своих фильмах.

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