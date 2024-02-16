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16 февраля 2024, новость

Кристина Асмус показала результат преображения

Актриса снова стала блондинкой

Актриса Кристина Асмус вернула себе блонд и показала результат. Снимками она поделилась в своей соцсети.

Кристина Асмус (фото: соцсети)
Кристина Асмус (фото: соцсети)

Кристина Асмус кардинально сменила имидж: из брюнетки она перекрасилась в блондинку. Образ она уже носила во время съемок сериала «Интерны».

«Ну что ж, я снова блондинка», — написала Асмус.

Отметим, что ранее актриса поделилась с подписчиками промежуточным результатом перехода из брюнетки в блондинку.

Кристина Асмус дебютировала в кино в сериале «Интерны» в 2010 году. Картина принесла ей большую популярность. В фильмографии актрисы более 40 ролей. Она снялась в проектах: «Текст», «Елки», «А зори здесь тихие…».

В октябре Асмус призналась, что хотела увеличить себе губы ради роли. Актриса была готова на такие косметические процедуры для сериала «Люся», и предложила такую идею художнице по гриму. Однако работница не разделила энтузиазма артистки, заявив, что «ни в коем случае» не стоит этого делать. Артистка предположила, что потом могла сама пожалеть о таком решении. Асмус отметила, что «обожает» эксперименты. Ей неинтересно «просто сменить кофточку» или покрасить губы ради роли.

Ранее Кристина Асмус пообещала «безумный пластический грим» в новом фильме.

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